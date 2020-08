Coronavirus, peggiora la situazione epidemiologica in Italia. Chiude il Phi Beach in Sardegna. A Parigi obbligo di mascherina all’aperto. In Germania stadi chiusi fino alla fine del 2020 – LIVE (Di venerdì 28 agosto 2020) allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia8.30 – Coronavirus, in Italia peggiora la situazione epidemiologica. Scende a 29 anni l’età media dei nuovi positivi Coronavirus22.45 – In Sardegna Chiude il Phi Beach Chiusura anticipata per il Phi Beach. Nelle prossime ore tamponi a tutti i dipendenti. 20.30 – L’indice Rt medio è 0,75. Iss: “In ... Leggi su newsmondo

