Coronavirus: ok Ue a acquisto anticipato vaccino Oxford (Di venerdì 28 agosto 2020) BRUXELLES - La Commissione europea ha firmato il primo contratto di acquisto anticipato di vaccini anti-Covid a nome dei paesi membri Ue. Grazie all'accordo, siglato con la società AstraZeneca, gli ... Leggi su leggo

