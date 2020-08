Coronavirus – Oggi più di 97mila tamponi: il bollettino della Protezione Civile (Di venerdì 28 agosto 2020) I dati ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla Protezione Civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 9 morti, 348 guariti e 1.462 nuovi casi su una cifra senza precedenti di tamponi, ben 97.065, nuovo record assoluto. Oggi è risultato positivo l’1,5% dei tamponi effettuati,esattamente la stessa percentuale di ieri. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi son ole solite: Lombardia (316), Campania (183), Emilia Romagna (164), Lazio (166), Veneto (135), Piemonte (91) e Toscana (82). Il bilancio aggiornato ad Oggi in Italia è di: 265.409 casi totali 35.472 morti 206.902 guariti Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 23.035, ma aumenta sensibilmente il numero degli ... Leggi su sportfair

