Coronavirus, nuovo record in Francia: oltre 7.000 nuovi contagi. L’Ungheria chiude le frontiere (Di venerdì 28 agosto 2020) In calo i casi nel Regno Unito. In Spagna al via test vaccino Johnson & Johnson: «Servono 190 volontari» Leggi su ilsecoloxix

