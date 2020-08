**Coronavirus: nel milanese quasi la metà dei nuovi casi in Lombardia** (Di venerdì 28 agosto 2020) Milano, 28 ago. (Adnkronos) - E' nel milanese la metà dei nuovi casi di persone contagiate dal Covid19 in Lombardia. Sono 133 dei 316 nuovi positivi totali, e 81 a Milano città, secondo gli ultimi dati della Regione Lombardia. Leggi su iltempo

