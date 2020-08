Coronavirus, nel Lazio un morto e 166 nuovi positivi, il 38% dalla Sardegna,. Record di tamponi (Di venerdì 28 agosto 2020) Coronavirus , i dati del Lazio comunicati dall'assessorato alla Sanità della Regione sulla pagina Facebook dedicata, con le parole dell'assessore Alessio D'Amato : i nuovi positivi registrati nelle ... Leggi su leggo

