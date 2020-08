Coronavirus, Mantovani: “Lascito post Covid preoccupa” (Di venerdì 28 agosto 2020) “Stiamo vedendo dei quadri legati” al Coronavirus Sars-CoV-2. “Ed è chiaro che ci sono preoccupazioni su quale sarà il lascito post Covid. Penso a chi continua ad avere problemi polmonari causati dal danno infiammatorio una volta guarito, ai lunghi strascichi che si stanno osservando in alcuni pazienti. E una delle preoccupazioni più grandi è quella che riguarda i bambini un po’ più grandi, che peraltro ho l’impressione non abbia ricevuto tanta attenzione: abbiamo davanti una nuova malattia che ha un nome, si chiama Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (Mis-C)”, è associata all’esposizione a Sars-CoV-2 “e ora è meglio definita”. A fare il punto con l’Adnkronos Salute è l’immunologo Alberto ... Leggi su udine20

