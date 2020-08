Coronavirus Lombardia, 316 nuovi casi e tornano i decessi: 3 morti (Di venerdì 28 agosto 2020) Milano, 28 agosto 2020 - Sono 316 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia , 1.462 il totale in Italia ,, a seguito di 19.721 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Tra i nuovi casi, 42 sono '... Leggi su ilgiorno

SkyTG24 : Coronavirus Lombardia, presentata mozione di sfiducia a Fontana su gestione emergenza - MediasetTgcom24 : Coronavirus, focolaio in una Rsa di Milano: 22 positivi #Coronavirusitalia - RegLombardia : #LNews Anche oggi non si registra alcun decesso mentre aumentano i guariti e i dimessi (+30). A fronte di 17.964… - flamminiog : RT @RegLombardia: #LNews Aumentano guariti e dimessi (+84). A fronte di 19.721 tamponi effettuati sono 316 i nuovi positivi riscontrati. L… - mikedells : RT @SkyTG24: Coronavirus Lombardia, presentata mozione di sfiducia a Fontana su gestione emergenza -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia

A Bergamo, tra città e provincia, i nuovi casi positivi al Covid-19 sono 18. Lo indica il report quotidiano della Regione. In Lombardia sono 316 (di cui 42 debolmente positivi e 4 a seguito di test si ...E' nel milanese la metà dei nuovi casi di persone contagiate dal Covid-19 in Lombardia. Sono 133 dei 316 nuovi positivi totali, e 81 a Milano città, secondo gli ultimi dati della Regione Lombardia. In ...