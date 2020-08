Coronavirus, l’immunologo Mantovani: “Reinfettarsi non vuol dire per forza riammalarsi” (Di venerdì 28 agosto 2020) “Il fatto che ci sia una prova formale che è avvenuta una re-infezione” con il Coronavirus Sars-CoV-2 “non equivale a dire che la persona che si è contagiata due volte si è riammalata”. A spiegarlo all’Adnkronos Salute è l’immunologo Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Istituto clinico Humanitas di Rozzano (Milano) e docente di Humanitas University. “Oggi sappiamo molto di più dell’immunità” al nuovo Coronavirus, “ma è ancora troppo poco”, sottolinea lo scienziato. “Abbiamo sempre detto – ricorda – che chi si ammalava non si riammala, adesso abbiamo un caso documentato di re-infezione in cui però la persona, da quello che ho letto sulla rivista ... Leggi su meteoweb.eu

