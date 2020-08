Coronavirus Liguria, il bollettino di oggi 28 agosto: 46 nuovi positivi (Di venerdì 28 agosto 2020) Liguria, Nell'epidemia di covid la Liguria registra nelle ultime 24 ore 46 nuovi casi e ancora una crescita degli ospedalizzati: altri 3, che fanno salire a 29 il numero di pazienti ricoverati, anche ... Leggi su lanazione

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 265.409. Le vittime, in totale, sono 35.472. Il 28 agosto è stato registrato un nuovo record ...

Covid, Bassetti: "Anziani asintomatici in Rsa? Virus è mutato"

"Il fatto che ci siano anziani asintomatici nelle Rsa è una buona cosa. Noi a Genova avevamo già visto a giugno e luglio persone nelle residenze positive ma con pochi sintomi. C'è quindi stata una mut ...

