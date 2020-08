Coronavirus, lieve aumento dei contagi. E nuovo record di tamponi: 97mila (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma, 28 ago – lieve aumento dei contagi e nuovo record di tamponi quotidiani in Italia. Stando al bollettino odierno del ministero della Salute, i nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore sono infatti 1.462, a fronte dei 1.411 registrati nella giornata di ieri. Mentre per il terzo giorno di fila viene segnato il record storico di tamponi effettuati: oggi 97.065, ieri 94.024. Numero altissimo se confrontato anche a quelli della fase acuta dell’epidemia di Coronavirus, quando venivano fatti molti meno tamponi e individuati più positivi rispetto a oggi. Le regioni che oggi hanno registrato più contagi sono la Lombardia con 316 nuovi casi, la Campania con 183, il Lazio con 166 ... Leggi su ilprimatonazionale

fanpage : #Coronavirus #Lombardia I contagi sono in aumento in tutta la regione e soprattutto a #Milano - AglioVestito : RT @IlPrimatoN: Anche oggi i nuovi positivi sono per lo più asintomatici o paucisintomatici - RenzoCianchetti : RT @IlPrimatoN: Anche oggi i nuovi positivi sono per lo più asintomatici o paucisintomatici - Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: Anche oggi i nuovi positivi sono per lo più asintomatici o paucisintomatici - SoniaLaVera : RT @IlPrimatoN: Anche oggi i nuovi positivi sono per lo più asintomatici o paucisintomatici -