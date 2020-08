Coronavirus, l’allarme del trasporto pubblico locale: «Disservizi inevitabili per lavoratori e studenti» – Il documento (Di venerdì 28 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (28 agosto)Il vero nodo in vista del nuovo anno scolastico in tempo di pandemia? Quello dei trasporti pubblici locali. «Le attuali regole in tema di distanziamento sociale» con le disposizioni anti-Covid «sui mezzi di trasporto collettivo non consentono al sistema dei trasporti attuale, in termini di dotazione di lavoro e mezzi, di poter soddisfare il previsto incremento di domanda. Il rischio di recare pesanti Disservizi a studenti e lavoratori è più che mai concreto». Ad affermarlo è l’Asstra, l’associazione che riunisce le società di trasporto pubblico locale. Lo fa in un netto «documento di posizione» con i dati ... Leggi su open.online

