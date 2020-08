Coronavirus, la Serbia userà 10mila bottiglie di acquavite come disinfettante per ospedali (Di venerdì 28 agosto 2020) Belgrado, 28 ago – Quasi 10.000 bottiglie della tradizionale acquavite di frutta serba nota come rakija saranno utilizzate come disinfettante in un ospedale nella città centrale di Krusevac, per far fronte alla sempre crescente domanda. Lo ha riferito lo scorso lunedì la Croce Rossa locale. Le bottiglie di Viljamovka, una varietà della bevanda a base di pera, si trovano in stato di sequestro in un deposito statale in seguito a un’operazione di polizia svoltasi nel 2005. Seguendo le direttive della Croce Rossa, 9.196 bottiglie saranno quindi trasformate in alcol al 70% per fornire disinfettante extra per l’ospedale durante la pandemia di Coronavirus. Lo ha annunciato Emina Todorovic, segretaria ... Leggi su ilprimatonazionale

Serbia: Ue stanzia un milione di euro per Pmi del settore turistico

Belgrado, 28 ago 17:04 - (Agenzia Nova) - L'Unione europea ha stanziato un milione di euro in sovvenzioni come aiuto aggiuntivo alle 120 piccole imprese turistiche e familiari della Serbia in 12 comun ...

Coronavirus, nuovo record in Croazia: balzo dei casi a quota 358

Spalato tra le zone più colpite. Nel frattempo sono pronte le misure per il ritorno sui banchi in presenza: previsto per il 7 settembre, divide il Paese BELGRADO Crescono i contagi battendo nuovi rec ...

