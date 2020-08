Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 28 agosto: morti, contagi, guariti (Di venerdì 28 agosto 2020) Il Ministero della Salute e la Protezione civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, venerdì 28 agosto 2020. È di 23.035 (+1.103) persone attualmente positive, 35.472 (+9) morti e 206.902 (+348) guariti, per un totale di 265.409 (+1.462) casi, il bilancio odierno relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. Dei 23.035 attualmente positivi, 1.178 (+47) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 74 (+7) necessitano di terapia intensiva, mentre 21.783 ... Leggi su tpi

matteosalvinimi : Un poliziotto palermitano, a Lampedusa per l’emergenza sbarchi, è positivo al Covid. Ecco la conseguenza della pess… - Regione_Sicilia : #Coronavirus, @Musumeci_Staff: '#Sicilia difenderà propria decisione davanti al Tar' - - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo aumento dei casi in Italia: 1.411 (contro i 1.367 di ieri) quelli registrati nelle ultime 24… - Rosyfree74 : RT @Corriere: In Italia 1.462 nuovi casi e 9 morti nelle ultime 24 ore. Oltre 97 mila i tamponi effettuati - Penelop02897772 : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino del 28 agosto: 1.462 nuovi casi e 9 morti nelle ul... -