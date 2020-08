Coronavirus Italia, bollettino oggi 28 agosto 2020: 1.462 nuovi casi, 9 morti (Di venerdì 28 agosto 2020) La situazione Coronavirus in Italia in base al bollettino del 28 agosto 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.462 (contro i 1.411 di ieri), nuovo dato più alto dagli... Leggi su ilmessaggero

matteosalvinimi : Un poliziotto palermitano, a Lampedusa per l’emergenza sbarchi, è positivo al Covid. Ecco la conseguenza della pess… - Regione_Sicilia : #Coronavirus, @Musumeci_Staff: '#Sicilia difenderà propria decisione davanti al Tar' - - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo aumento dei casi in Italia: 1.411 (contro i 1.367 di ieri) quelli registrati nelle ultime 24… - MariellaLoi : RT @Regione_Sicilia: #Coronavirus, @Musumeci_Staff: 'Vogliamo tutelare la #salute di chi è in #Sicilia' - - zazoomblog : Coronavirus oggi in Italia 1.462 nuovi casi positivi: superati i 97 mila tamponi giornalieri ricoveri stazionari [D… -