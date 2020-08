Coronavirus Italia, bollettino del 28 agosto: 1.462 nuovi casi e nuovo record di tamponi (Di venerdì 28 agosto 2020) I nuovi contagi da Coronavirus in Italia, secondo il bollettino del ministero della Salute del 28 agosto, sono 1.462. Tanti i nuovi tamponi effettuati che si attestano a quota 97.065, segnando un nuovo record per il terzo giorno consecutivo. Il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva resta relativamente basso da settimane: ad oggi sono sono 74 (ieri 67, +7). Negli ultimi 7 giorni, l’età media dei nuovi contagiati si è abbassata (29 anni, come riporta l'Iss) e molti sono asintomatici (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). Leggi su tg24.sky

