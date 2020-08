Coronavirus Italia, arriva la prima zona rossa dopo il lockdown (Di venerdì 28 agosto 2020) La frazione di Casamaina, nel comune di Lucoli, in provincia de L’Aquila, è la prima zona rossa d'Italia dopo il lockdown. La decisione del sindaco Valter Chiappini a seguito dei 12 casi di positività al Coronavirus emersi in questo piccolo paesino (927 abitanti) dell’Abruzzo. Benché fosse emerso che i contagi riguardassero i membri di un unico nucleo familiare, il primo cittadino aveva deciso di effettuare i tamponi su tutta la popolazione residente nella frazione e di estenderli poi a tappeto in tutto il Comune. Nella serata di ieri è arrivata la decisione sulla zona rossa, che rimarrà in vigore dalla mezzanotte del 28 agosto fino alla mezzanotte del 1 ... Leggi su howtodofor

