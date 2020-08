Coronavirus Italia, 1462 nuovi contagi e 5 morti nelle ultime 24 ore (Di venerdì 28 agosto 2020) È di 23.035 , +1.103, persone attualmente positive, 35.472 , +9, morti e 206.902 , +348, guariti, per un totale di 265.409 , +1.462, casi, il bilancio odierno relativo all'epidemia di Coronavirus in ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

