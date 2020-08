Coronavirus: in Usa morto bambino di 1 anno (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - Un bambino afroamericano di un anno è morto negli Stati Uniti a causa del Coronavirus. E' successo nella contea di Cobb, appena fuori di Atlanta. A riferirlo è la Cnn che cita il Dipartimento della Sanità dello Stato Usa della Georgia. È il più giovane decesso per Covid-19 registrato nello Stato. Venerdì, il Dipartimento della sanità pubblica della Georgia ha segnalato 2.383 nuovi casi di Covid-19 venerdì e 79 nuovi decessi a causa del virus. Leggi su iltempo

