Coronavirus in Sardegna, tamponi a staff del Phi Beach: 21 positivi (Di venerdì 28 agosto 2020) Al Phi Beach di Baja Sardinia sono risultati positivi al Coronavirus 21 dipendenti. Gli esiti dei tamponi effettuati nei giorni scorsi ai membri dello staff del discoclub di Forte Cappellini, uno dei più frequentati della Costa Smeralda, in Sardegna, sono stati ufficializzati oggi. Le persone contagiate sono tutte asintomatiche e sono ora sottoposte all’isolamento fiduciario ai loro domicili in Gallura. La maggior parte di loro sono lavoratori non residenti in Sardegna che saranno assistiti dall’Ats durante il loro periodo di isolamento. LEGGI ANCHE –> Il Tar respinge il ricorso dei gestori della sale da ballo sulle discoteche Il Phi Beach ha chiuso i battenti anticipatamente ieri, proprio a causa dei casi di contagio che ... Leggi su giornalettismo

