Coronavirus, in Puglia 52 nuovi positivi. Nella Bat positiva famiglia di 5 persone dopo ferie in Sardegna (Di venerdì 28 agosto 2020) Effettuati 3.226 tamponi. Non ci sono decessi. Ancora numerosi i casi fra chi rientra dalle vacanze. Nel Barese ancora il numero più alto: 20

