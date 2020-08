Coronavirus, in provincia di Milano 133 casi: 81 in città. Il direttore dell’Ats: “Indizi di alta trasmissibilità, non dipendono da Sardegna” (Di venerdì 28 agosto 2020) Su 316 positivi rintracciati in Lombardia nelle ultime 24 ore, oltre 42% riguarda il Milanese. Sono 133 i nuovi casi confermati nella provincia, 81 nella città capoluogo. Numeri importanti rispetto alle altre province, tutte sotto i 50 contagi: si va dai 44 di Brescia ai 2 di Sondrio, con Bergamo a quota 18 e Pavia a 6. E c’è il caso della Rsa Quarenghi, in zona Bonola, con 22 persone infette, 21 ospiti e un operatore sanitario. Sulle cifre della provincia si è soffermato il direttore sanitario dell’Ats Milano Vittorio De Micheli, parlando di “indizi di alta trasmissibilità del Coronavirus qui sul territorio di Milano, che non dipendono da chi rientra dalla Sardegna”. Il virus, ... Leggi su ilfattoquotidiano

