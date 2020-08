Coronavirus, in Lombardia 316 positivi. È allarme a Milano: ne ha quasi la metà. Tre i morti (Di venerdì 28 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (28 agosto)Il bollettino del 28 agosto I dati di oggi venerdì 28 agosto 2020 Dopo il boom di ieri (+286 casi), oggi continuano a crescere i casi di Coronavirus in Lombardia. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati +316 contagi (di cui 42 debolmente positivi e 4 a seguito di test sierologici) per un totale di 99.416 casi. Se ieri non si registrava alcuna vittima, oggi i morti sono 3 per un totale di 16.860 decessi dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari sono 172 (-1) mentre ieri erano 173 (+15). In terapia intensiva, invece, ci sono ancora 17 persone (+3). Ieri erano 14 (-3). Il numero di guariti è arrivato a quota 74.819, quello dei dimessi a 1.283 per un totale di 76.102 (+84). Il numero di tamponi eseguiti è salito a +19.721: ... Leggi su open.online

