Coronavirus: in Lombardia 20mila tamponi e 316 positivi (Di venerdì 28 agosto 2020) Milano, 28 ago. (Adnkronos) - In Lombardia è record di tamponi con quasi 20mila test analizzati (19.721) e 316 nuovi positivi al Covid19. La percentuale rispetto ai tamponi effettuati resta uguale agli ultimi giorni ed è pari all'1,6%. Sono 3 i morti delle ultime 24 ore mentre aumentano guariti e i dimessi (+84). “Oggi in Lombardia – spiega l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera - abbiamo sfiorato i 20.000 mila tamponi effettuati (19.721). Una cifra record, che porta il totale complessivo a quota 1.555.403 analisi molecolari". Leggi su iltempo

