Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di venerdì 28 agosto 2020) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino del 28 agosto Leggero aumento dei contagi in Italia. Sono 1.462 i casi registrati nelle ultime 24 ore con un nuovo record di tamponi che sono stati 97mila. A preoccupare, in questo venerdì, è l’incremento dei pazienti in terapia intensiva (+7). Questi tutti i dati: Persone che hanno contratto il virus: 265.409 (+1.462)Deceduti: ... Leggi su newsmondo

