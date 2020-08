Coronavirus in Campania, i dati del 27 agosto: 183 nuovi positivi (Di venerdì 28 agosto 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 27 agosto dell’unità di Crisi regionale riporta 183 nuovi positivi su 5.494 tamponi tamponi effettuati. L’Unita’ di crisi della regione Campania ha reso noto che i positivi del giorno sono 183 su 5.494 tamponi. Tra questi 81 casi sono di rientro (36 dalla Sardegna, 45 da Paesi esteri). … Leggi su 2anews

«Una comitiva è andata in giro all'ospedale Ruggi di Salerno per fare demagogia. Sembravano parcheggiatori abusivi, venditori di cocco, poi si sono rivelati esponenti politici con la camicia fuori dai ...ROMA, 28 AGO - Anche oggi nessuna regione fa registrare zero nuovi casi nelle ultime 24 ore. In testa per positivi trovati di nuovo nettamente la Lombardia con 316, seguita dalla Campania con 183, dal ...