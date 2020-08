Coronavirus, in Campania altri 180 contagi. De Luca: Sono tanti perché abbiamo aumentato i controlli (Di venerdì 28 agosto 2020) “Oggi abbiamo 180 contagi in Campania. Ma voglio mandare un messaggio di sicurezza ai cittadini. I numeri Sono questi perché stiamo verificando i contatti di tutti i contagiati dei gironi scorsi per evitare numeri drammatici tra due mesi”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca su Facebook. “I positivi registrati oggi Sono 85 nella Asl Napoli 1, 37 nella Napoli 2, 13 nella Napoli 3, 27 nell’Asl di Salerno, anche per l’individuazione del focolaio nell’azienda agricola della Piana del Sele”. Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca è entrato nel dettaglio del numero di positivi di oggi al covid 19. “Ricordo che se ... Leggi su ildenaro

