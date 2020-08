Coronavirus: in Abruzzo la prima zona rossa dopo il lockdown (Di venerdì 28 agosto 2020) In Abruzzo istituita la prima zona rossa dopo il lockdown. Decisione del sindaco di Lucoli, dopo 12 casi di positività al Coronavirus nella frazione di Casamaina. Il sindaco di Lucoli Valter Chiappini ha firmato un’ordinanza per istituire la prima zona rossa d’Italia dopo la fine del lockdown nella frazione di Casamaina, in provincia de L’Aquila … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

you_trend : ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale regione per regione NOTE: La Regione Abruzzo comunica che è stato sottratto… - Bob6Rock : #coronavirus : di nuovo una #zonarossa ( in #Abruzzo ) #covid19.... - RADIOBRUNO1 : Coronavirus: in Abruzzo la prima zona dopo il lockdown #RadioBruno - ilriformista : La #zonarossa fino al primo settembre dopo la scoperta di un focolaio a #Casamaina, frazione di Lucoli - MPerardi : Non muore nessuno da secoli eppure stanno ricominciando a chiudere. Ai complici auguro di accompagnare i… -