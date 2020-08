Coronavirus: in Abruzzo arriva la prima zona rossa – VIDEO (Di venerdì 28 agosto 2020) In Abruzzo arriva la prima zona rossa del periodo post lockdown da Coronavirus: si trova nel territorio comunale di Lucoli. arriva in Abruzzo la prima zona rossa del periodo post lockdown da Coronavirus. A firmare l’ordinanza è il sindaco di Lucoli, Valter Chiappini, il quale ha appunto istituito la zona rossa nella frazione di Casamaina. … L'articolo Coronavirus: in Abruzzo arriva la prima zona rossa – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

you_trend : ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale regione per regione NOTE: La Regione Abruzzo comunica che è stato sottratto… - LMtredici : #coronavirusitalia #coronavirus #Covid_19 #COVID19 #COVID19italia 28 agosto aggiornamento ore 14.30 #veneto… - rivieraoggi : Coronavirus, Abruzzo: 20 casi nelle ultime 24 ore, 4 nel Teramano. Zero decessi - pescaranews : Coronavirus, i dati in Abruzzo del 28 agosto 2020 - newstown_aq : Coronavirus Abruzzo, i dati aggiornati al 28 agosto: casi positivi a 3725 (+20) -