Coronavirus, il San Raffaele: Flavio Briatore «verrà dimesso domani mattina e resterà in isolamento domiciliare» (Di venerdì 28 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (28 agosto)L’imprenditore Flavio Briatore sarà dimesso domattina dall’ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni cliniche generali – spiegano – consentono al «paziente di continuare la terapia in isolamento domiciliare, come previsto in caso di positività al Coronavirus». Si trova in una stanza da solo, non prende ossigeno né è intubato. Suo figlio Falco, di 10 anni, invece, non ha contratto il virus: è negativo. A certificarlo è l’ospedale di Montecarlo. Intanto è ancora polemica sul suo locale in Sardegna, il Billionaire, dove la maggior parte dei suoi dipendenti sono risultati positivi. «Al ... Leggi su open.online

Studio dei ricercatori del San Raffaele di Milano su 402 pazienti: le conseguenze più frequenti della malattia sono insonnia, ansia e depressione I dati relativi all'indagine di sieroprevalenza hanno ...

Sono quattro i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Valdarno ... già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso che era rientrato da Rimini; a San Giovanni invece un uomo di 32 anni già ...

Studio dei ricercatori del San Raffaele di Milano su 402 pazienti: le conseguenze più frequenti della malattia sono insonnia, ansia e depressione I dati relativi all’indagine di sieroprevalenza hanno ...Sono quattro i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Valdarno ... già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso che era rientrato da Rimini; a San Giovanni invece un uomo di 32 anni già ...