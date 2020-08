Coronavirus, il prete choc: 'Niente vaccino a chi non va messa, che muoiano prima'. Poi le scuse (Di venerdì 28 agosto 2020) Un'uscita decisamente fuori luogo, quella di un sacerdote che, amareggiato per la scarsa presenza di fedeli durante la sua messa, dall'altare ha lanciato un appello alle autorità: 'Quando ci sarà un ... Leggi su leggo

0kkult0 : @MarioZoi @dDinoPirri vabbè dai, forse voleva parlare, per esempio, delle cazzate che diceva proprio un prete ameri… - SandraPutzolu : RT @CiaoKarol: Don Andrea, il prete che ha portato Maria a tutti, soprattutto ai sofferenti, in questo tempo di pandemia ?? - daniele19921 : RT @CiaoKarol: Don Andrea, il prete che ha portato Maria a tutti, soprattutto ai sofferenti, in questo tempo di pandemia ?? - CiaoKarol : Don Andrea, il prete che ha portato Maria a tutti, soprattutto ai sofferenti, in questo tempo di pandemia ?? - CiaoKarol : GRAZIE DON ANDREA PER AVER PORTATO MARIA VICINO A NOI ?? GUARDA IL VIDEO ALL'INTERNO DELL'ARTICOLO ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus prete Coronavirus, il prete choc: «Niente vaccino a chi non va messa, che muoiano prima». Poi le scuse Leggo.it Migranti. Adesso Musumeci attacca la magistrata del Tar: “E’ stata consulente di Zingaretti”

Nella sua decisione Quiligotti critica nel merito l’ordinanza del governatore siciliano, che “va oltre i poteri delle Regioni” ma soprattutto si basa su un presupposto, quello del rischio diffusione ...

Festa di Santa Rosa Manifestazioni annullate per Covid

Le tradizionali manifestazioni della festa di Santa Rosa, sul Monte Baldo, da sempre l'ultima domenica di agosto - sarebbe stata dopodomani - quest'anno a causa del Coronavirus non si terranno. «Non s ...

Nella sua decisione Quiligotti critica nel merito l’ordinanza del governatore siciliano, che “va oltre i poteri delle Regioni” ma soprattutto si basa su un presupposto, quello del rischio diffusione ...Le tradizionali manifestazioni della festa di Santa Rosa, sul Monte Baldo, da sempre l'ultima domenica di agosto - sarebbe stata dopodomani - quest'anno a causa del Coronavirus non si terranno. «Non s ...