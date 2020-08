Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 28 agosto 2020: 1.462 nuovi casi (Di venerdì 28 agosto 2020) L'epidemia di Coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, venerdì 28 agosto 2020 . Continuano a mantenersi alti i nuovi contagi nel nostro Paese: secondo i dati aggiornati del ministero della Salute,... Leggi su today

Corriere : Coronavirus in Italia: 1.411 nuovi casi e 5 morti nelle ultime 24 ore - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 28 agosto: 1.462 nuovi casi e 9 morti nelle ul... - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 26 agosto: 1.367 nuovi casi e 13 morti nelle u... - Nutizieri : Coronavirus Emilia-Romagna: +164 positivi, nel Bolognese 22 - VivMilano : RT @mattinodinapoli: Coronavirus Italia, bollettino oggi 28 agosto: 1.462 casi, 9 morti. Record tamponi, +7 pazienti in terapia intensiva h… -