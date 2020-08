Coronavirus, il bollettino di oggi 28 agosto: 1462 nuovi casi e 9 morti (Di venerdì 28 agosto 2020) Il 38% dei contagi nel Lazio, dove si registra anche un decesso, è di rientro dalla Sardegna Leggi su repubblica

Corriere : Coronavirus in Italia: 1.411 nuovi casi e 5 morti nelle ultime 24 ore - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 26 agosto: 1.367 nuovi casi e 13 morti nelle u... - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 26 agosto: 1.367 casi e 13 morti - cronaca_news : Coronavirus, il bollettino di oggi 28 agosto: 1462 nuovi casi e 9 morti - StraNotizie : Coronavirus, il bollettino di oggi 28 agosto: 1462 nuovi casi e 9 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Aggiornando il bollettino della task force regionale ... PUGLIA Oggi in Puglia sono stati registrati 3.226 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e 52 casi sono positivi: 20 in provincia di Bari ...cala l’età media dei contagiati Il coronavirus sta colpendo sempre di più giovani e giovanissimi, con l’età media dei contagiati che si è abbassata a 29 anni. Secondo l’ultimo bollettino diramato il ...