Coronavirus, il bollettino di oggi 28 agosto: 1462 nuovi casi e 9 morti. È record di tamponi (Di venerdì 28 agosto 2020) È il nuovo dato più alto dagli inizi di maggio. Ieri l'incremento dei contagi era di 1411. I tamponi sono stati 97.065, mai così tanti. Cresce il numero dei pazienti in terapia intensiva (+7). Nel Lazio, dove si registra anche un decesso, il 38% dei nuovi contagiati è di rientro... Leggi su repubblica

