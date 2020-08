Coronavirus, il bollettino delle 18: quasi 1500 nuovi contagi, 9 i decessi (Di venerdì 28 agosto 2020) La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 97. Leggi su tuttonapoli

Corriere : Coronavirus in Italia: 1.411 nuovi casi e 5 morti nelle ultime 24 ore - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 28 agosto: 1.462 nuovi casi e 9 morti nelle ul... - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 26 agosto: 1.367 nuovi casi e 13 morti nelle u... - StrunzTruppen : Oltre 35.000 morti per banale influenza. Credere sulla parola che sia stato colpito da Covid, anzichè autoisolarsi… - GMarzop : Coronavirus in Italia, bollettino di oggi 28 agosto: aggiornamento sui casi positivi, i ricoverati e i guariti – La… -