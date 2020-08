Coronavirus. Ieri 10 nuovi positivi presso gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino (Di venerdì 28 agosto 2020) “Report dell’attività negli aeroporti romani della giornata di Ieri: presso lo scalo di Fiumicino sono stati individuati 8 nuovi positivi asintomatici e si tratta di quattro cittadini italiani (due residenti nel Lazio, uno in Calabria e uno in Toscana) di rientro dalla Spagna e Grecia e quattro cittadini inglesi provenienti da Malta e Croazia. Sono 2 i casi positivi individuati all’Aeroporto di Ciampino e si tratta di un cittadino tunisino residente in Italia e un cittadino Spagnolo in vacanza. Da inizio attività i casi positivi asintomatici individuati attraverso l’utilizzo dei test rapidi antigenici sono stati 161, confermati successivamente dal test molecolare. Tutti i ... Leggi su romadailynews

