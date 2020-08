Coronavirus, i dati: 1.462 nuovi casi con 97.065 tamponi nelle ultime 24 ore. Nove morti (Di venerdì 28 agosto 2020) Sono 1.462 i nuovi casi di Coronavirus individuati in Italia nelle ultime 24 ore con 97.065 tamponi effettuati. Nove i morti. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

