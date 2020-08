Coronavirus, Flavio Briatore: “Il Billionaire ha sempre rispettato le regole” (Di venerdì 28 agosto 2020) “Al Billionaire abbiamo sempre rispettato le regole, facendo entrare il giusto numero di persone”. Queste le parole di Flavio Briatore sull’organizzazione delle serate nel suo locale in Costa Smeralda. L’imprenditore, in un’intervista a La Stampa, evidenzia un altro problema, ovvero che al di là dei contingentamenti, le persone all'interno della struttura non rispettassero il distanziamento. Sui contagiati, Briatore ha fatto sapere che si stanno seguendo le condizioni di tutti e riguardo al suo stato di salute dopo essere risultato positivo al Covid-19, ha detto: “Mi sento bene. Non ho nulla di speciale” (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Leggi su tg24.sky

fanpage : #Briatore positivo al #covid19 La conferma dall'ospedale - Open_gol : ?? Il San Raffaele conferma: Flavio Briatore è positivo al Coronavirus - SkyTG24 : Coronavirus, Flavio Briatore: 'Io positivo? È solo prostatite' - fabulous74to : RT @LiveSpinoza: Coronavirus, Flavio Briatore messo in isolamento. Ma a lui hanno detto che è un privé. [@pirata_21] - nonlosaai : RT @LiveSpinoza: Coronavirus, Flavio Briatore messo in isolamento. Ma a lui hanno detto che è un privé. [@pirata_21] -