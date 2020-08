Coronavirus, Eliana Michelazzo trasportata d’urgenza in ospedale (Di venerdì 28 agosto 2020) Eliana Michelazzo è stata trasportata d’urgenza in ospedale dopo essere risultata positiva al Coronavirus. L’ex manager di Pamela Prati, come riporta l’Adnkronos, è stata portata in ambulanza all’Umberto I di Roma. Le sue condizioni si sarebbero aggravate nel corso della notte dopo che aveva dichiarato di aver contratto il Covid-19. “Sono stata portata con l’ambulanza al pronto soccorso del Gemelli, mi hanno fatto i prelievi e aspetto i risultati – ha raccontato la Michelazzo all’Adnkronos -. Mi sono svegliata con del sangue in gola e molto affanno, mi sono spaventata e ho chiamato di corsa il 112”. Qualche giorno fa la star di Instagram aveva svelato di essersi sottoposta al tampone di ritorno da una vacanza in ... Leggi su dilei

