Coronavirus, Eliana Michelazzo ricoverata: “Mi esce sangue dalla gola” (Di venerdì 28 agosto 2020) Eliana Michelazzo, dopo aver annunciato di essere positiva al Coronavirus, è stata ricoverata al Gemelli di Roma a causa di perdite di sangue. Eliana Michelazzo, ai microfoni del portale Adnkronos, aveva annunciato di essere risultata positiva al Coronavirus dopo essere tornata da una vacanza in Sardegna, dove tra l’altro aveva preso parte ad una serata … L'articolo Coronavirus, Eliana Michelazzo ricoverata: “Mi esce sangue dalla gola” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

stanzaselvaggia : Covid, Eliana Michelazzo trasportata in ambulanza all’Umberto I: “Le condizioni si sono aggravate. - Corriere : L’ex manager di Pamela Prati è stata portata al policlinico Umberto I. È positiva al coronavirus: le sue condizioni… - CheDonnait : #ElianaMichelazzo, dopo aver annunciato di essere positiva al #coronavirus, è stata ricoverata al Gemelli - bianca_caimi : RT @stanzaselvaggia: Covid, Eliana Michelazzo trasportata in ambulanza all’Umberto I: “Le condizioni si sono aggravate. - AlbaaCam : RT @stanzaselvaggia: Covid, Eliana Michelazzo trasportata in ambulanza all’Umberto I: “Le condizioni si sono aggravate. -