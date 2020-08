Coronavirus, Eliana Michelazzo ricoverata d’urgeza: “sangue dalla gola” (Di venerdì 28 agosto 2020) Coronavirus, Eliana Michelazzo è stata ricoverata d’urgenza, le sue condizioni di salute si sono aggravate, le ultime sulle sue condizioni di salute. Eliana Michelazzo Fonte Foto @ElianaMichelazzoContinua l’allarme Covid-19 tra Vip, non si placa la polemica intorno al Billionaire di Flavio Briatore e molti locali della movida sarda, risultati focolai del virus dopo l’incremento dei casi di positività al virus. Sono numerosi i personaggi famosi che, rientrati dalle vacanze, sono stati riscontrati positivi al Covid-19, tra questi Eliana Michelazzo. L’ex Uomini e Donne ed ex agente di Pamela Prati è stata oggi trasportata d’urgenza in ... Leggi su chenews

stanzaselvaggia : Covid, Eliana Michelazzo trasportata in ambulanza all’Umberto I: “Le condizioni si sono aggravate. - Corriere : L’ex manager di Pamela Prati è stata portata al policlinico Umberto I. È positiva al coronavirus: le sue condizioni… - AnnaMar74773335 : RT @stanzaselvaggia: Covid, Eliana Michelazzo trasportata in ambulanza all’Umberto I: “Le condizioni si sono aggravate. - AntonioDonatoPa : RT @stanzaselvaggia: Covid, Eliana Michelazzo trasportata in ambulanza all’Umberto I: “Le condizioni si sono aggravate. - LLartigiano : RT @stanzaselvaggia: Covid, Eliana Michelazzo trasportata in ambulanza all’Umberto I: “Le condizioni si sono aggravate. -