Coronavirus, Eliana Michelazzo ricoverata d’urgenza: “Si è aggravata” (Di venerdì 28 agosto 2020) Eliana Michelazzo, 40 anni, è stata trasportata e ricoverata d’urgenza all’ospedale policlinico Umberto I. A riferirlo è l’AdnKronos. La stessa agenzia ieri aveva intervistato l’ex agente Pamela Prati, che aveva fatto sapere di aver contratto il Coronavirus. Pare che le sue condizioni di salute si “siano aggravate” nelle scorse ore, da qui l’intervento dell’ambulanza e … L'articolo Coronavirus, Eliana Michelazzo ricoverata d’urgenza: “Si è aggravata” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

