Coronavirus e influenza, l’infettivologo: “Indistinguibili senza tampone” (Di venerdì 28 agosto 2020) Il Presidente della Società Italiana di malattie infettive, Massimo Andreoni, mette in luce le difficoltà di distinzione tra Coronavirus e influenza stagionale. Nell’ambito di un’intervista rilasciata a Repubblica, l’esperto infettivologo Massimo Andreoni ha esplicato tutte le difficoltà esistenti nel distinguere influenza e Covid. Il Presidente della Società Italiana di malattie infettive ha chiarito che nessun … L'articolo Coronavirus e influenza, l’infettivologo: “Indistinguibili senza tampone” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Covid e riapertura delle scuole: è questo uno dei principali problemi che stanno facendo discutere politici, scienziati e famiglie. In Italia la riapertura della scuola è prevista per il prossimo 14 s ...

Durante il lancio della campagna «Save the future», il segretario delle Nazioni Unite António Guterres ha usato parole bellissime e durissime per descrivere l’enorme danno che la chiusura delle scuole ...

