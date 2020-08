Coronavirus, due nuovi casi a Nettuno: sono legati al link di rientro dall’India (Di venerdì 28 agosto 2020) In data odierna si registrano due casi di Coronavirus a Nettuno. Si tratta di una donna di 29 anni e suo figlio di 5 anni già in isolamento dopo la riscontrata positività lo scorso 11 agosto del marito della donna. I tre erano rientrati dall’India e sottoposti alle procedure di contact tracing internazionale. Coronavirus, due nuovi casi a Nettuno: sono legati al link di rientro dall’India su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

