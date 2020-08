Coronavirus, deputata di Forza Italia positiva al rientro da vacanza (Di venerdì 28 agosto 2020) Coronavirus, il rientro dalle vacanze ha portato all’individuazione di un gran numero di positivi: tra questi anche la deputata di Forza Italia, che ha lasciato un messaggio sui social. La deputata di Forza Italia, Elvira Savino, ha annunciato su Facebook di essere risultata positiva al Coronavirus, dopo esser rientrata dalle vacanze in Sardegna. La notizia … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

