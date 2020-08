**Coronavirus: De Micheli, 'non preoccupata di deriva assistenzialista governo'** (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - ''Non sono preoccupata di una deriva assistenzialista del governo''. Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, intervenendo alla festa dell'Unità di Modena. Leggi su liberoquotidiano

