Coronavirus, crescono i nuovi contagi e i ricoveri: record di tamponi in 24h (Di venerdì 28 agosto 2020) Non accenna a diminuire la risalita dei nuovi casi da Coronavirus in Italia. Anche nella giornata di oggi infatti il trend non è stato invertito e vanno segnalati aumenti anche nei ricoveri, specie in terapia intensiva. Sono 490 i focolai nel Paese, con un età media che si è drasticamente abbassata rispetto alla prima fase della pandemia. Coronavirus, il bollettino del 28 agosto Un mese di fuoco e l’estate ha poco a che vedere. Dal bollettino diffuso oggi, 28 agosto 2020, non emerge nessun cambio di rotta: forse, si è detto nei giorni scorsi, stiamo ancora assistendo all’esplosione dei casi di Ferragosto. Qualsiasi sia la motivazione, oggi sono stati registrati 1.462 nuovi contagi da Coronavirus, 51 in più di ieri. ... Leggi su thesocialpost

Agenzia_Ansa : Coronavirus: crescono ancora i contagi, sono 1.210 #ANSA - cschannel_news : Crescono i contagi in Calabria: oggi si registrano dieci nuovi casi - _DAGOSPIA_ : CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO DI OGGI: I NUOVI CONTAGI SONO 1462, I MORTI 9 E LE TERAPIE INTENSIVE...… - Open_gol : ?? Le regioni col più alto numero di infezioni: Lombardia, Campania, Lazio - Ilikepuglia : Coronavirus, crescono i contagi in Puglia: 52 positivi nelle ultime 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus crescono Coronavirus: crescono i positivi asintomatici e i contagiati hanno in media 29 anni la Repubblica Poca acqua nella diga di Chiauci: rubinetti a secco a Vasto Marina e San Salvo Marina

Dopo l'avvertimento dei giorni scorsi [LEGGI], la limitazione all'erogazione dell'acqua nelle zone servite dalla diga di Chiauci si concretizza. L'Arap Servizi – che ha chiesto la convocazione di un i ...

Coronavirus, crescono i casi in Liguria: 46 nuovi positivi

(Si precisa che la specificazione della ASL sopra, non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone). In totale sono 1.468 i po ...

Dopo l'avvertimento dei giorni scorsi [LEGGI], la limitazione all'erogazione dell'acqua nelle zone servite dalla diga di Chiauci si concretizza. L'Arap Servizi – che ha chiesto la convocazione di un i ...(Si precisa che la specificazione della ASL sopra, non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone). In totale sono 1.468 i po ...