Coronavirus, Budapest chiude le frontiere da settembre (Di venerdì 28 agosto 2020) ANSA, - Budapest, 28 AGO - L'Ungheria chiuderà le frontiere dal primo settembre, per arginare la diffusione del Coronavirus. Lo ha reso noto il governo di Budapest. La misura verrà adottata per ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Budapest Coronavirus, Budapest chiude le frontiere da settembre - Mondo ANSA Nuova Europa Coronavirus, l'Ungheria chiude le frontiere dal primo settembre

Covid, Ungheria chiude i confini dal primo settembre

