Coronavirus, Briatore sta bene: domani le dimissioni dal San Raffaele. Continuerà terapie in isolamento domiciliare (Di venerdì 28 agosto 2020) E’ ufficiale: domani mattina Flavio Briatore lascerà l’ospedale San Raffaele dove è stato ricoverato dopo essere risultato positivo al Covid, alcuni giorni fa. “L’IRCCS Ospedale San Raffaele – spiegano il nosocomio in un breve comunicato – rende noto che domani mattina sono previste le dimissioni del signor Flavio Briatore. Le condizioni cliniche generali consentono al paziente di continuare la terapia in isolamento domiciliare, come previsto in caso di positivita’ al Coronavirus SARS-Cov-2″.L'articolo Coronavirus, Briatore sta bene: domani le dimissioni dal San ... Leggi su meteoweb.eu

MediasetTgcom24 : Coronavirus, San Raffaele: domani sarà dimesso Flavio Briatore - fanpage : #Briatore positivo al #covid19 La conferma dall'ospedale - ilfoglio_it : Positivo al Covid un ragazzo romano che dalla Sardegna ha concluso le vacanze a Cortina. 'Occhio, i vacanzieri che… - SkyTG24 : Coronavirus, l'ospedale San Raffaele: 'Domani Briatore dimesso' - ItalicaTestudo : RT @Libero_official: #Briatore, dimissioni lampo dal San Raffaele: '#coronavirus, le condizioni cliniche lo consentono' -