Coronavirus, Briatore si difende: «Abbiamo rispettato le regole. Ma le persone stavano tutte appiccicate» (Di venerdì 28 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (27 agosto)Dopo la chiusura del suo locale in Costa Smeralda e il test positivo al Covid19, Flavio Briatore respinge le accuse e dichiara che «al Billionaire Abbiamo sempre rispettato le regole, facendo entrare il giusto numero di persone». In quelle serate di festa «non bastava contingentare gli ingressi e predicare il distanziamento – dice l’imprenditore – non ci può fare nulla nessuno se fai entrare 100 persone in mille metri quadri e loro stanno tutte appiccicate». In una intervista a La Stampa Briatore – trovato positivo al Coronavirus – non cambia idea sulla pandemia e rifiuta l’etichetta di ... Leggi su open.online

fanpage : #Briatore positivo al #covid19 La conferma dall'ospedale - repubblica : Coronavirus, il San Raffaele conferma: Briatore positivo al tampone - repubblica : Coronavirus, la conferma del San Raffaele: Briatore positivo al tampone. E spunta il selfie [aggiornamento delle 14… - LuLalullu : RT @LiveSpinoza: Coronavirus, Flavio Briatore messo in isolamento. Ma a lui hanno detto che è un privé. [@pirata_21] - InsultoQ : @HuffPostItalia Datte foco con la Diavolina! #Briatore #coronavirus -